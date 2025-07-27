11:45  25 липня
Жорстокий напад у Києві: двоє молодиків побили чоловіка за зауваження
11:06  27 липня
На Житомирщині на ставку знайшли тіло 26-річного потопельника
05:05  25 липня
Купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак
UA | RU
UA | RU
27 липня 2025, 15:28

Сумщина знову зазнала атаки дронів: є руйнування та перебої зі світлом

27 липня 2025, 15:28
Читайте также на русском языке
Фото: Сумська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом дня 27 липня Сумщина декілька разів стала мішенню для ворожих атак безпілотників

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.

Близько 11:30 один із дронів влучив у Ковпаківський район обласного центру. Удар припав на житлову зону, внаслідок чого пошкоджені будівлі, як житлові, так і комерційні. За попередньою інформацією, вибиті близько 50 вікон. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.

За кілька годин, близько 15:00, був зафіксований ще один удар по території області. Цього разу дрон уразив об'єкти критичної інфраструктури Сумської громади. Внаслідок атаки частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

Енергетики оперативно розпочали ремонтні роботи. Влада повідомляє, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії у постраждалі оселі.

Раніше повідомлялося, на Харківщині та Донеччині фіксують нове просування ворога, - DeepState.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область атака дрони безпілотники критична інфраструктура обстріл
РФ атакувала Україну 83 дронами за ніч - як працювала протиповітряна оборона
27 липня 2025, 10:47
РФ завдала 810 ударів по Запорізькій області: зруйновано житло та авто
27 липня 2025, 09:21
На Сумщині внаслідок обстрілів госпіталізували трьох людей
26 липня 2025, 22:15
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
На Буковині чоловік пішов купатись і зник: тіло знайшли на глибині 3 метрів
27 липня 2025, 17:31
На Дніпропетровщині у власному будинку жорстоко побили та катували 66-річну жінку троє зловмисників
27 липня 2025, 17:04
На Київщині чоловік напав на жінку з електрошокером: йому загрожує до 15 років
27 липня 2025, 16:24
Смертельна ДТП на Київщині: 26-річний водій загинув на місці
27 липня 2025, 14:42
У Харківській ОВА розглянули проєкт реалізації на понад 70 млн грн: укриття для школярів та ремонт лікарні
27 липня 2025, 14:25
28 липня Україну накриють сильні дощі: які області в зоні ризику
27 липня 2025, 13:51
На Закарпатті в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст, ще один у лікарні
27 липня 2025, 13:04
На Харківщині та Донеччині фіксують нове просування ворога, - DeepState
27 липня 2025, 12:48
ПЛІВКИ МІНДІЧА як ТЕСТ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕЛІТ
27 липня 2025, 12:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Віталій Сич
Данило Мокрик
Всі блоги »