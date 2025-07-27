Фото: Сумська ОВА

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.

Близько 11:30 один із дронів влучив у Ковпаківський район обласного центру. Удар припав на житлову зону, внаслідок чого пошкоджені будівлі, як житлові, так і комерційні. За попередньою інформацією, вибиті близько 50 вікон. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.

За кілька годин, близько 15:00, був зафіксований ще один удар по території області. Цього разу дрон уразив об'єкти критичної інфраструктури Сумської громади. Внаслідок атаки частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

Енергетики оперативно розпочали ремонтні роботи. Влада повідомляє, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії у постраждалі оселі.

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