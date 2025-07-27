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Північна Корея може вже найближчим часом направити додаткові підрозділи до Росії для участі у бойових діях проти України

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

За оцінками південнокорейських спецслужб, передислокація північнокорейських військових може відбутися у липні або серпні. Це тісно пов'язано з активною військово-політичною співпрацею між Пхеньяном і Москвою, яка посилилася після підписання у червні 2023 року договору про взаємну оборону.

Окрім можливого розгортання живої сили, Північна Корея, за даними NIS, продовжує постачати Росії артилерійські снаряди та ракети. В обмін вона, ймовірно, отримує технічну підтримку в розвитку власної ракетної програми і супутникових технологій. Такі висновки зроблені з урахуванням візиту до КНДР високопоставленого російського чиновника з питань безпеки.

У Сеулі також зазначають, що залучення північнокорейських підрозділів може стати частиною ширшої кампанії, яку Росія готує в межах нового етапу бойових дій проти України. Цей розвиток подій викликає серйозне занепокоєння у міжнародної спільноти.

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