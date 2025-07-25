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25 июля 2025, 14:14

В Киеве разоблачили схему сбыта контрафактных сигарет: изъято товаров на 4,5 млн грн

25 июля 2025, 14:14
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фото: БЕБ
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В Киеве разоблачили масштабную схему незаконного сбыта табачных изделий

Об этом сообщается в Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Группа лиц организовала хранение и реализацию сигарет без марок акцизного налога. Продукцию продавали через торговые точки, работавшие без соответствующих лицензий.

В рамках уголовного производства детективы провели 17 обысков. Правоохранители изъяли более 15 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и без них, 12 тысяч единиц жидкостей для электронных сигарет, упаковочную тару, а также транспортное средство, которое использовалось для перевозки контрафакта. Кроме того, найдены наличные - 9,3 тысячи долларов США и 730 тысяч гривен. Среди доказательств также обнаружены черновые записи, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Продукция реализовывалась через торговые точки без соответствующих разрешительных документов

Согласно предварительным подсчетам, общая стоимость изъятой продукции составляет примерно 4,5 миллиона гривен. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности и каналы поставки контрафактной продукции.

Напомним, супруги из Одессы будут судить за незаконную торговлю сигаретами и алкоголем.

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контрафакт табачные изделия сигареты Киев обыск торговля схема
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