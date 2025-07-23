У Києві триває ліквідація наслідків негоди 22 липня
Понад 100 працівників «Київзеленбуду» продовжують ліквідацію наслідків негоди
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіційний портал Києва.
Комунальники продовжують усувати наслідки негоди 22 липня. Через буревій у столиці було повалено 175 дерев, переважна більшість яких – на прибудинкових територіях.
Зараз задіяна понад сотня працівників і більше 30 одиниць техніки. На 82 локаціях роботи вже завершені. В інших місцях пошкоджень роботи тривають, залучена необхідна техніка.
Нагадаємо, вчора внаслідок негоди були повалені або поламані сотні дерев, зафіксовані пошкодження авто, під’їздів житлових будинків тощо. 8 людей зазнали травмувань і були госпіталізовані.
Як повідомлялось, у Києві після зливи затопило головну площу країни - Майдан Незалежності.