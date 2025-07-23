У Києві триває ліквідація наслідків негоди 22 липня

фото: Київська міська рада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіційний портал Києва.

Комунальники продовжують усувати наслідки негоди 22 липня. Через буревій у столиці було повалено 175 дерев, переважна більшість яких – на прибудинкових територіях.

Зараз задіяна понад сотня працівників і більше 30 одиниць техніки. На 82 локаціях роботи вже завершені. В інших місцях пошкоджень роботи тривають, залучена необхідна техніка.

Нагадаємо, вчора внаслідок негоди були повалені або поламані сотні дерев, зафіксовані пошкодження авто, під’їздів житлових будинків тощо. 8 людей зазнали травмувань і були госпіталізовані.

Як повідомлялось, у Києві після зливи затопило головну площу країни - Майдан Незалежності.