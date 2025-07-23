В Киеве продолжается ликвидация последствий непогоды 22 июля
Более 100 работников «Киевзеленстроя» продолжают ликвидацию последствий непогоды
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.
Коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды 22 июля.
В настоящее время задействовано более сотни работников и более 30 единиц техники. На 82 локациях работы уже завершены.
Напомним, вчера в результате непогоды были свергнуты или поломаны сотни деревьев, зафиксированы повреждения авто, подъездов жилых домов и т.д. 8 человек получили травмы и были госпитализированы.
Как сообщалось, в Киеве после ливня затопило главную площадь страны - Майдан Незалежности.
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