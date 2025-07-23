В Киеве продолжается ликвидация последствий непогоды 22 июля

фото: Киевский городской совет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.

Коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды 22 июля.

В настоящее время задействовано более сотни работников и более 30 единиц техники. На 82 локациях работы уже завершены.

Напомним, вчера в результате непогоды были свергнуты или поломаны сотни деревьев, зафиксированы повреждения авто, подъездов жилых домов и т.д. 8 человек получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщалось, в Киеве после ливня затопило главную площадь страны - Майдан Незалежности.