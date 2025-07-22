До Києва прибув високопоставлений ізраїльський чиновник

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув з офіційним візитом до Києва

Про це повідомив у Телеграмі посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає RegioNews.

"Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув із офіційним візитом до Києва. У програмі - зустрічі з українським керівництвом та з єврейською громадою", - повідомив він.

Саар, як очікується, зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, заступником голови українського парламенту та місцевою єврейською громадою.

Ця поїздка є найбільш високопоставленим офіційним візитом ізраїльського чиновника в Україну за останні два роки.

Нагадаємо, відома українська співачка потрапила під обстріл під час поїздки до Ізраїлю.