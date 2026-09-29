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29 вересня 2026, 21:49

НАБУ і САП спіймали екссуддю з Дніпра, засудженого на 11 років за хабар

29 вересня 2026, 21:49
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Фото: НАБУ
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НАБУ і САП розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Андрія Леонова, який понад три роки переховувався від відбування покарання. Його затримали та вже доправили до слідчого ізолятора

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

У травні 2018 року правоохоронці викрили Леонова на вимаганні 30 тисяч доларів США хабаря та отриманні частини цієї суми.

За ці гроші суддя обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим і винести у кримінальному провадженні щодо рейдерства та підроблення документів вирок, який не передбачав би позбавлення волі.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Андрія Леонова винним та призначив йому 11 років позбавлення волі. Крім того, суд заборонив йому протягом трьох років обіймати посаду судді та постановив конфіскувати все належне йому майно.

Однак на оголошення вироку та розгляд апеляційної скарги Леонов не з'явився. У червні 2023 року його оголосили в розшук.

За результатами оперативно-розшукових заходів детективи НАБУ встановили місце перебування засудженого та затримали його.

За даними правоохоронців, щоб залишатися непомітним, чоловік переховувався у спеціально облаштованих таємних приміщеннях, пересувався малолюдними маршрутами, користувався автомобілями зі зміненими номерними знаками та двоколісним транспортом. В окремих випадках він навіть одягав форму Національної поліції України.

Наразі затриманого доправили до слідчого ізолятора для подальшого відбування призначеного судом покарання.

Нагадаємо, що НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Йдетья про легалізацію майна.

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