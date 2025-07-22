В Киев прибыл высокопоставленный израильский чиновник

иллюстративное фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев

Об этом сообщил в телеграмме посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает RegioNews.

"Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев. В программе – встречи с украинским руководством и с еврейской общиной", - сообщил он.

Саар, как ожидается, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, заместителем главы украинского парламента и местной еврейской общиной.

Эта поездка является самым высокопоставленным официальным визитом израильского чиновника в Украину за последние два года.

Напомним, известная украинская певица попала под обстрел во время поездки в Израиль.