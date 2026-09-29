На Дніпропетровщині росіяни скинули бомбу на кладовищі
Вчергове росіяни атакували кладовище у селищі Васильківка. Внаслідок влучання керованої авіаційної бомби на території цвинтаря утворилася величезна вирва
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Лише протягом одного тижня у червні цього року росіяни скинули на селище понад 60 керованих авіабомб. При цьому у вересні Васильківку теж атакують нерідко:
- 18 вересня по території громади вдарив один КАБ;
- 19 вересня окупанти спрямували на селище дві авіабомби;
- 25 вересня зафіксовано приліт одразу трьох керованих бомб;
- а напередодні ворог завдав чергового удару, який пошкодив меморіальне місце.
Черговий удар прийшовся на кладовище. У мережі показують кадри.
Нагадаємо, раніше внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура дата-центру Cosmonova. Через це в роботі сервісів стались проблеми. Пошкоджена опорна мережа.
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