На Дніпропетровщині росіяни скинули бомбу на кладовищі

Фото: Відомо

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Лише протягом одного тижня у червні цього року росіяни скинули на селище понад 60 керованих авіабомб. При цьому у вересні Васильківку теж атакують нерідко:

18 вересня по території громади вдарив один КАБ;

19 вересня окупанти спрямували на селище дві авіабомби;

25 вересня зафіксовано приліт одразу трьох керованих бомб;

а напередодні ворог завдав чергового удару, який пошкодив меморіальне місце.

Черговий удар прийшовся на кладовище. У мережі показують кадри.

Нагадаємо, раніше внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура дата-центру Cosmonova. Через це в роботі сервісів стались проблеми. Пошкоджена опорна мережа.