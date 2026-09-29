В Україні обвалились ціни на популярний овоч

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В Україні обвалились ціни на базовий овоч. Стало відомо, які ціни в супермаркета

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні відчутно дешевшає цибуля. Фермери змушені віддавати врожай дешевше. У південних регіонах ціни коливаються в межах 10-11 гривень за кілограм. Раніше середня ціна була 14 гривень. У західних регіонах вартість доходила до 18-20 гривень за кілограм. Проте тепер ціна падає.

Які середні ціни на цибулю в супермаркетах:

Зниження оптових цін вже поступово відображається на цінниках у великих торговельних мережах. Наприкінці вересня кілограм звичайної ріпчастої цибулі в "АТБ" обійдеться покупцям орієнтовно у 14 – 15 гривень.

У мережі "Сільпо" вартість стартує від 15,50 гривні за кілограм, а у гіпермаркетах "Ашан" і Novus ціна коливається в межах 14,90 – 16,00 гривень.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.