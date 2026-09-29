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29 вересня 2026, 16:10

Прикордонники рознесли укриття росіян з гарматами

29 вересня 2026, 16:10
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Фото з відкритих джерел
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Українські військові показали нові кадри з фронту. Прикордонники накрили вогнем склади та укриття ворога

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бійців бригади "Сталевий кордон". Кадри були зроблені на Північно-Слобожанському напрямку.

За минулу добу там захисники атакували дві ворожі гармати, склад боєприпасів і склад майна. Крім того, знищені дрон, укриття, антени та блокпост росіян.

Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".

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