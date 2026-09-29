Прикордонники рознесли укриття росіян з гарматами
Українські військові показали нові кадри з фронту. Прикордонники накрили вогнем склади та укриття ворога
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу бійців бригади "Сталевий кордон". Кадри були зроблені на Північно-Слобожанському напрямку.
За минулу добу там захисники атакували дві ворожі гармати, склад боєприпасів і склад майна. Крім того, знищені дрон, укриття, антени та блокпост росіян.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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