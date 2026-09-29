У Дніпрі двом підліткам повідомили про підозру у підпалі автомобіля

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У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру двом підліткам, яких вважають причетними до умисного пошкодження автомобіля шляхом підпалу. Йдеться про 19-річного хлопця та 15-річну дівчину

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Злочин стався 25 вересня у Шевченківському районі Дніпра. За даними слідства, підозрювані облили автомобіль горючою речовиною та підпалили його.

Одного з учасників події помітили свідки та затримали. На місці працювали слідчо-оперативна група відділу поліції.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили пластикову пляшку із залишками горючої речовини та виявили продукти горіння.

Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо це спричинило майнову шкоду у великих розмірах або здійснене шляхом підпалу.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині суд визнав винним жителя Голованівського району у незаконному заволодінні автомобілем та викраденні особистих документів потерпілого. Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна.