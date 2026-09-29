В Україні змінюють тарифи на воду: де будуть платити більше

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В окремих містах України з 1 жовтня змінюють тарифи на водопостачання на водовідведення. Найвідчутніші зміни очікуються в Харкові

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні немає єдиного тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення для всіх побутових споживачів. Рішення залежить від місцевої влади.

Одне з найбільш помітних змін буде в Харкові: для споживачів, які не є підприємствами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тариф на холодну воду становитиме 40,524 гривні за кубометр без ПДВ, або близько 48,63 гривні з ПДВ.

Наступна зміна буде уже з початку 2027 року: тоді тариф на водопостачання становитиме 57,504 гривні за кубометр без ПДВ, а на водовідведення – 27,992 гривні без ПДВ.

У Славуті для споживачів у жовтні теж будуть зміни: новий тариф на централізоване водопостачання становитиме 51,83 гривні за кубометр з ПДВ. Водовідведення коштуватиме 50,34 гривні за кубометр.

У Івано-Франківську з 1 жовтня змінюється абонентська плата за послуги водопостачання та водовідведення, тоді як основний тариф на воду, встановлений із 9 липня 2026 року, залишається на рівні 35,448 гривні за кубометр, а водовідведення – 30,06 гривні.

У Києві новий тариф для населення на рівні 63,79 гривні за кубометр за водопостачання та водовідведення, однак це рішення ухвалили лише наприкінці вересня.

Нагадаємо, раніше у Києві вартість проїзду в більшості приватних маршруток Києва зросла до 25 гривень. Перевізники пояснюють підвищення тарифів подорожчанням пального, дефіцитом водіїв та зростанням витрат на ремонт транспорту.