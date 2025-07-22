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Після ворожої атаки на Павлоград автопідприємство зазнало суттєвих збитків, що ускладнило транспортне сполучення у місті

Про це повідомляє Степ, передає RegioNews.

Під час ракетного удару по Павлограду, що стався 19 липня, було пошкоджено автотранспортне підприємство "Кортеж". Унаслідок атаки постраждали 16 автобусів, які щодня працювали на міських маршрутах та перевозили жителів міста.

Представники компанії повідомили, що частину транспорту вдалося швидко повернути в роботу - ремонтні бригади оперативно ліквідували ушкодження. Проте частина автобусів досі залишається непридатною до експлуатації через серйозні технічні поломки. Водночас у підприємстві зазначають: жодної офіційної підтримки або реакції від міської влади та профільного транспортного управління поки не було.

У компанії наголошують, що втрати могли бути ще більшими, якби удар припав на денний час, коли автобуси перебувають у русі. Зараз на маршрути виходить менша кількість одиниць техніки, що створює навантаження на залишковий парк та впливає на розклад руху.

Підприємство "Кортеж" обслуговує значну частину міських маршрутів Павлограда. Працівники очікують на допомогу з боку органів місцевої влади, щоб у повному обсязі відновити роботу транспорту та гарантувати безпечні й регулярні перевезення містян.

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