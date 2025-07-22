Завтра в Україні очікуються грози, а подекуди спека до +35
У середу, 23 липня дощі з грозами пройдуть на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у середу температура повітря протягом у більшості областей коливатиметься у межах +26…+29 градусів, у Сумській та Чернігівській областях очікується +23…+26 градусів.
"У південній частині та на південному сході України плюс Дніпропетровщина залишається спека, 30-35 градусів вище нуля", - зазначила Н.Діденко.
У Києві завтра пройдуть грозові дощі, вдень - без опадів. Західний вітер очікується рвучким. Температура повітря впродовж дня +27 градусів.
Нагадаємо, у Києві через зливу водії застрягли в заторі.
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