У Києві пограбували магазин, який постраждав через обстріли
Мародери пограбували магазин мобільної техніки, який постраждав через обстріли столиці 21 липня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ТСН.
За словами журналістки Неллі Ковальської, внаслідок російської атаки постраждав магазин, де торгують мобільними телефонами та комп’ютерною технікою. Після пошкодження його пограбували зловмисники.
"Розмародерили телефони, планшети, аксесуари. Зараз просто незрозуміло ще все", - повідомили працівники магазину.
Нагадаємо, у Києві після російської атаки перекрили рух на трьох вулицях.
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