У Києві після ракетно-дронової атаки перекрили рух на трьох вулицях
Після нічної ракетно-дронової атаки у Києві перекрили рух на кількох вулицях у Дарницькому та Шевченківському районах
Про це повідомила патрульна поліція міста, передає RegioNews.
Закриті для проїзду вулиці:
- Бориспільська (від провулку Надії Світличної до вулиці Вересневої);
- Юрія Іллєнка (від вулиці Дегтярівської до Митрофана Довнар-Запольського);
- Глибочицька (від вулиці Січових Стрільців до Лукʼянівської).
Поліція закликає мешканців врахувати ці обмеження під час планування маршрутів.
Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, у центрі столиці також тимчасово перекриють рух транспорту. Київ відвідають іноземні делегації
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