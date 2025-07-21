В Киеве ограбили магазин, пострадавший из-за обстрелов

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

По словам журналистки Нелли Ковальской, в результате российской атаки пострадал магазин, где торгуют мобильными телефонами и компьютерной техникой. После повреждения его ограбили злоумышленники.

"Размародерили телефоны, планшеты, аксессуары. Сейчас просто неясно еще все", - сообщили работники магазина.

Напомним, в Киеве после российской атаки перекрыли движение по трем улицам.