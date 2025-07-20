Фото: Телеграм/Реальний Київ

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

На вулиці Великій Васильківській чоловік за кермом легкового автомобіля збив жінку в пішохідній зоні. Після наїзду водій спробував залишити місце події, однак перехожі, які стали свідками інциденту, не залишилися байдужими й самостійно його зупинили до приїзду поліції.

Правоохоронці оперативно прибули на виклик. Водія затримали на місці. Як згодом встановили, за кермом перебував Андрій Молочний - державний службовець, головний спеціаліст одного з відділів органів прокуратури. Хоча він не є прокурором за посадою, належить до системи прокуратури.

Інцидент прокоментував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, він особисто триматиме справу на контролі та представлятиме інтереси потерпілої в суді. Генпрокурор також підкреслив, що належність до правоохоронної системи не звільняє від відповідальності, а така поведінка є неприпустимою. За його словами, потерпілій наразі надається необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, у Києві Mercedes раптово вилетів на тротуар та збив пішоходів: є постраждалі.