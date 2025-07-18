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18 липня 2025, 14:41

Де буде спека до +35 градусів, а де - дощі з грозами: синоптик дала прогноз погоди на вихідні

18 липня 2025, 14:41
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 19-20 липня

Як передає RegioNews, про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

За її словами, 19-го липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі.

Найближчої ночі також дощове диво можливе у центрі та в східній частині.

Південна частина належатиме сухій повітряній масі.

Температура повітря у західних областях становитиме помірні +20…+24 градуси, на півночі +24…+26 градусів, у центральній частині +25…+28 градусів, у східних областях та на Харківщині очікується +26…+27, а на Луганщині та Донеччині температура повітря підніметься до +35 градусів. У південній частині очікується +27…+30 градусів, на Запоріжжі та в степовій частині Криму буде +31…+34 градуси.

У неділю, 20-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних та північних областях, ввечері у неділю ймовірний дощ на Луганщині. Температура повітря 20-го липня якось особливо не зміниться, порівняно із суботою.

"З неділі стовпчики термометрів почнуть підніматися, у понеділок у більшості областей України - стрибок до спеки, окрім західних областей, де у вівторок, навпаки, буде прохолодно", - підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, Україну накриють зливи та грози.

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