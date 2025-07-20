Фото: Телеграм/Реальний Київ

Увечері суботи, 19 липня, на вулиці Саксаганського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Близько 19:00 легковий автомобіль Mercedes несподівано виїхав на тротуар і протаранив групу пішоходів.

На місце події оперативно прибули бригади швидкої допомоги та патрульна поліція. Очевидці одразу почали публікувати в соціальних мережах відео, на яких зафіксовано момент після зіткнення. На кадрах видно, як перехожим надають першу медичну допомогу просто на тротуарі.

За попередньою інформацією, за кермом перебувала жінка. Вона, ймовірно, втратила контроль над автівкою через мобільний телефон, який випав з рук. У результаті цього водійка не встигла вчасно зреагувати і виїхала на пішохідну зону. Поліція проводить перевірку і встановлює всі обставини інциденту.

Наразі відомо, що щонайменше одна людина отримала травми та перебуває під наглядом лікарів.

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