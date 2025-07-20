Фото: Телеграмм/Реальный Киев

Инцидент произошел на виду у прохожих, которые и стали первыми спасателями пострадавшей

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В столице произошел инцидент с участием работника прокуратуры - мужчина за рулем автомобиля выехал на тротуар и сбил женщину, после чего оставил авто с включенным двигателем и скрылся с места аварии.

Очевидцы сообщают, что по меньшей мере четыре человека, которые находились рядом, имели с собой аптечки, турникеты и знания по домедицинской помощи. Благодаря их оперативной реакции удалось остановить кровотечение и стабилизировать состояние женщины до приезда медиков. Как отметил один из свидетелей происшествия, именно наличие необходимых средств и навыков у случайных людей стало решающим в спасении.

После аварии водитель попытался скрыться - свидетели видели, как он просто пробежал мимо, покинув машину. Примерно через 30 минут мужчину задержал другой патруль неподалеку от места ДТП и вернул его обратно.

Напомним, в Киеве государственный служащий сбил женщину на пешеходном переходе: комментарий Генпрокурора.