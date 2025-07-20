Фото: Телеграмм/Реальный Киев

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Около 19:00 легковой автомобиль Mercedes неожиданно выехал на тротуар и протаранил группу пешеходов.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи и патрульная полиция. Очевидцы сразу начали публиковать в социальных сетях видео, на которых зафиксирован момент после столкновения. На кадрах видно, как прохожим оказывают первую медицинскую помощь прямо на тротуаре.

По предварительной информации, за рулем находилась женщина. Она, вероятно, потеряла контроль над автомобилем из-за мобильного телефона, который выпал из рук. В результате этого водитель не успела вовремя среагировать и выехала на пешеходную зону. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Известно, что по меньшей мере один человек получил травмы и находится под наблюдением врачей.

Напомним, мобилизованный был забит насмерть в автобусе ТЦК: суд оставил подозреваемого под стражей.