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19 июля 2025, 17:35

Конфликт в столичном ТРЦ: мужчина ранил ножом посетителя

19 июля 2025, 17:35
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фото: Национальная полиция
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В Голосеевском районе столицы полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на посетителя торгового центра

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что звонок о раненом местном жителе поступил в полицию сегодня около 12:00.

На месте происшествия правоохранители установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого 27-летний нападающий ударил ножом другого участника спора в ногу.

Пострадавшего, 28-летнего мужчину, в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Задержанный нападающий доставлен в полицию. По факту инцидента начато уголовное производство.

Полиция устанавливает все происшествия и мотивы преступления.

Напомним, в столице задержан мужчина, который регулярно угрожал отцу. Однажды злоумышленник также избил соседа и поджег дверь.

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