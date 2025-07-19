Конфликт в столичном ТРЦ: мужчина ранил ножом посетителя
В Голосеевском районе столицы полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на посетителя торгового центра
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.
Отмечается, что звонок о раненом местном жителе поступил в полицию сегодня около 12:00.
На месте происшествия правоохранители установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого 27-летний нападающий ударил ножом другого участника спора в ногу.
Пострадавшего, 28-летнего мужчину, в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Задержанный нападающий доставлен в полицию. По факту инцидента начато уголовное производство.
Полиция устанавливает все происшествия и мотивы преступления.
Напомним, в столице задержан мужчина, который регулярно угрожал отцу. Однажды злоумышленник также избил соседа и поджег дверь.