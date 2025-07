скріншот із відео в Instagram/therasmusofficial

Про це повідомляє видатний гурт в Instagram, передає RegioNews.

Фінський рок-гурт The Rasmus оголосив про концерт в Україні, який відбудеться 19 липня 2025 року на сцені Atlas Festival у Києві. Для українських шанувальників це буде довгоочікувана подія, адже гурт не виступав у країні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Музиканти відомі своїми хітами "In the Shadows", "Livin' in a World Without You" та "No Fear". За десятиліття творчості вони здобули популярність у багатьох країнах, зокрема й в Україні, де мають потужну фан-базу. Їхня поява на Atlas Festival матиме не лише музичне, а й символічне значення - як підтримка українського народу у складний час.

Організатори фестивалю очікують аншлагу та зазначають, що виступ The Rasmus стане однією з ключових подій цьогорічного заходу. Крім того, команда гурту вже поділилася інформацією про підготовку до виступу, підкресливши свою емоційну зацікавленість у поверненні до України.

Нагадаємо, Atlas Festival щороку збирає десятки тисяч відвідувачів з різних куточків країни та світу, тож концерт The Rasmus може стати однією з найгучніших музичних подій літа 2025 року.

