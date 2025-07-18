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Моніторингові канали фіксують ознаки масштабної підготовки до повітряної атаки з боку РФ

Про це повідомляють моніторингові Телеграм-канали, передає RegioNews.

Російські війська накопичили близько тисячі безпілотних літальних апаратів на всіх точках запуску. Експерти з моніторингу повітряної обстановки повідомляють про можливе застосування рекордної кількості дронів у найближчі дні.

Нещодавно Дніпро зазнав масованого обстрілу у ночі з 16 на 17 липня, коли російські загарбники запустили 64 дрони типу "Шахед" по всій Україні. Внаслідок цієї атаки у Дніпрі загинула одна людина, є поранені. Сили протиповітряної оборони змогли знищити 22 ворожі безпілотники, проте частина дронів досягла своїх цілей.

Попередній великий обстріл столиці відбувся 10 липня. Після цього спостерігалася відносна тиша у повітряних атаках на Київ, що деякі спостерігачі пов'язують з перебуванням у столиці спецпредставника Трампа Кіта Келлога. Дипломат вже покинув Україну позавчора.

Військові експерти попереджають, що найближчим часом окупанти можуть провести надпотужні атаки на українські міста.

Раніше повідомлялося, Росія вдарила по Дніпропетровщині: поранено двох людей, зруйновано будинки.