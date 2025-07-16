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16 липня 2025, 22:25

У Харківщині покарають кривдника, який не виправився: чоловіку оголосили про підозру

16 липня 2025, 22:25
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Фото: Нацполіція
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У Харкові отримав підозру чоловік, який раніше вчиняв домашнє насильство. Проте він проігнорував рішення суду

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними поліції, чоловік неодноразово вчиняв домашнє насильство щодо своєї колишньої дружини. Суд визнав його винним і зобов'язав пройти спеціалізовану програму для кривдників. Проте порушник не став це робити.

Тепер йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ст. 390-1 ККУ (Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників).

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали чоловіка, який регулярно знущався зі своєї матері. Одного разу він жорстоко побив її на зупинці громадського транспорту. Тепер його відправили за ґрати.

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