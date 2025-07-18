В Киеве сомелье ресторана проиграл в казино 1,7 млн грн, полученных на закупку алкоголя

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Правоохранители сообщили о подозрении сомелье одного из ресторанов Киева. Фигурант спустил в казино около 1,7 миллиона гривен, которые получил от инвесторов на закупку алкоголя

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

По данным следствия, сомелье обманул семь человек из числа коллег, руководства и постоянных клиентов заведения. Злоумышленник предлагал им вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитного алкоголя для последующей перепродажи влиятельным клиентам. Фигурант уверял инвесторов, что имеет доступ к эксклюзивным ценам и обещал скорую прибыль.

"Однако вместо приобретения алкоголя полученные средства делец тратил в онлайн-казино. Ни один из пострадавших не получил ни обещанного товара, ни прибыли", — говорится в сообщении.

Следователи сообщили 34-летнему мужчине о подозрении в мошенничестве. Ему грозит до восьми лет заключения.