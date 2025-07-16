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У Дніпрі жінка похилого віку втратила 60 тисяч гривень після розмови з телефонним шахраєм, який видав себе за представника банку

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зловмисник повідомив 64-річній пенсіонерці, що її рахунок нібито під загрозою несанкціонованого доступу, та запропонував "допомогу" у вигляді скасування підозрілих операцій. Для цього він попросив коди підтвердження з SMS, які потерпіла, довірившись аферисту, і надала.

Отримавши доступ до її облікового запису, шахрай одразу ж зняв із рахунку всю суму - 60 тисяч гривень. Гроші вивели у невідомому напрямку. Коли жінка усвідомила, що стала жертвою обману, звернулася до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство у великих розмірах. Слідство триває. Поліцейські встановлюють особу зловмисника та намагаються відстежити рух викрадених коштів.

У поліції наголошують: жоден працівник банку не має права вимагати по телефону персональні дані клієнта, включно з паролями, логінами чи кодами підтвердження. Тим більше - не повинні тиснути на людину, змушуючи діяти поспіхом "заради збереження коштів".

Нагадаємо, 1,5 млн грн з чужих карток: у Києві судитимуть 14 шахраїв, які крали гроші.