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11 липня 2025, 19:49

У Києві посадовця КП підозрюють у розтраті 2,1 млн грн на неіснуючі рослини

11 липня 2025, 19:49
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Фото: Київська міська прокуратура
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Посадовця комунального підприємства у Святошинському районі столиці підозрюють у розтраті бюджетних коштів на понад 2,1 мільйона гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, він вніс неправдиві відомості в документи про постачання рослин, які насправді підприємство так і не отримало. Підозрюваного затримали у межах кримінального провадження.

Йдеться про закупівлю саджанців дерев і кущів, яку комунальне підприємство здійснило навесні 2023 року. Тендерна сума становила понад 5,2 мільйона гривень. Проте слідство встановило: частина товару була лише "на папері". Саме на підставі підроблених накладних було перераховано кошти постачальнику.

Слідчі кваліфікували дії посадовця за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення). Чоловіку вже оголошено підозру, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. Також подано клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Досудове розслідування ведуть слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури. Правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди, пов'язані з бюджетними витратами підприємства.

Нагадаємо, 2,1 млн грн переплати за техніку: у Києві підозрюють посадовця КП "Інформатика".

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