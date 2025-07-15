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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, двое из них находились в Киевском следственном изоляторе и, несмотря на пребывание в заключении, продолжали следовать указаниям представителей спецслужб государства-агрессора.

Один из фигурантов, которому 32 года, ранее уже проходил по делу о поджоге автомобилей ВСУ. Находясь в СИЗО, он получил от российского куратора новую задачу – организовать взрывы или атаки на критическую инфраструктуру Украины. К реализации плана он привлек своего 22-летнего сокамерника. Вместе они нашли двух исполнителей на свободе - мужчин в возрасте 23 и 20 лет, согласившихся выполнить задание.

По указанию координатора из России, злоумышленники получили координаты тайника со взрывчаткой. После этого один из исполнителей спрятал боеприпасы у себя дома до момента диверсий. Кроме этого, группа получила дополнительную инструкцию – поджечь техническое оборудование связи и железнодорожную инфраструктуру. В качестве цели выбрали релейные шкафы Укрзализныци, расположенные на Троещине и в районе железнодорожного перегона "Никольская Слободка". Сам поджог фигуранты сняли и прислали заказчику.

Четверым подозреваемым инкриминируют действия по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины – диверсия, совершенная организованной группой в условиях военного положения, а также по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК – незаконное хранение боеприпасов. Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование ведут следователи СБУ в Киеве и области.

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