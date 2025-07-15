10:10  15 июля
В Ивано-Франковске умер пациент с лептоспирозом
09:42  15 июля
В Киеве женщина на первом свидании похитила у мужчины почти $50 тысяч
05:40  15 июля
В Белой Церкви в реке Рось утонул человек
UA | RU
UA | RU
15 июля 2025, 14:45

В Киеве разоблачена группа, которая из СИЗО организовала поджог объектов Укрзализныци

15 июля 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Столичные прокуроры объявили о подозрении четырем лицам, считающимся участниками организованной группы, занимавшейся диверсионной деятельностью во время военного положения

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, двое из них находились в Киевском следственном изоляторе и, несмотря на пребывание в заключении, продолжали следовать указаниям представителей спецслужб государства-агрессора.

Один из фигурантов, которому 32 года, ранее уже проходил по делу о поджоге автомобилей ВСУ. Находясь в СИЗО, он получил от российского куратора новую задачу – организовать взрывы или атаки на критическую инфраструктуру Украины. К реализации плана он привлек своего 22-летнего сокамерника. Вместе они нашли двух исполнителей на свободе - мужчин в возрасте 23 и 20 лет, согласившихся выполнить задание.

По указанию координатора из России, злоумышленники получили координаты тайника со взрывчаткой. После этого один из исполнителей спрятал боеприпасы у себя дома до момента диверсий. Кроме этого, группа получила дополнительную инструкцию – поджечь техническое оборудование связи и железнодорожную инфраструктуру. В качестве цели выбрали релейные шкафы Укрзализныци, расположенные на Троещине и в районе железнодорожного перегона "Никольская Слободка". Сам поджог фигуранты сняли и прислали заказчику.

Четверым подозреваемым инкриминируют действия по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины – диверсия, совершенная организованной группой в условиях военного положения, а также по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК – незаконное хранение боеприпасов. Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование ведут следователи СБУ в Киеве и области.

Ранее сообщалось о полковнике, которого боялась Россия: все подробности убийства Ивана Воронича.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Диверсия СИЗО Укрзализныця поджог теракт Киев Киевская область война
Российский дрон атаковал пограничную деревню на Черниговщине: ранен мужчина
15 июля 2025, 14:41
Жесткое ДТП на Киевщине: два автомобиля разбиты дотла, среди пострадавших дети
15 июля 2025, 13:52
Снялся в шоу – потерял должность: прокурора из Киева уволили из-за "Супермамы"
15 июля 2025, 13:30
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Днепре будут судить адвоката, который за 12 000 долларов обещал помочь избежать мобилизации
15 июля 2025, 15:52
Реванш Усика и Дюбуа: какой гонорар получат боксеры
15 июля 2025, 15:45
В Тернополе двери автобуса зажали и сломали пассажирке ногу
15 июля 2025, 15:35
В Ивано-Франковске мужчина заказал убийство бывшей за 2 тыс долл.
15 июля 2025, 15:23
В центре Тернополя водитель авто сбил велосипедиста
15 июля 2025, 15:22
Массовое отравление детей, ехавших из Закарпатья в Винницу: медики назвали причину
15 июля 2025, 15:15
Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине
15 июля 2025, 15:14
В Самаре будут судить мужчин, которые подожгли авто военного Mitsubishi L200 за 1 тыс долл.
15 июля 2025, 15:04
На Одещине чиновница предложила подделать пенсионные документы за взятку
15 июля 2025, 14:54
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »