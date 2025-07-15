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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 14 человек - четырех организаторов и десяти исполнителей. Все они входили в состав преступной организации, которая систематически похищала деньги с банковских счетов граждан Чешской Республики.

По данным следствия, фигуранты действовали по четко отлаженной схеме. Они находили объявления о продаже товаров на чешских онлайн-платформах, таких как "Sbazar", "Bazos" и "Vinted", и под видом покупателей вели переписку с продавцами. Потерпевшие получали фишинговые ссылки, замаскированные под страницы настоящих платежных сервисов. После введения реквизитов банковских карт мошенники получали к ним полный доступ. Дальнейший вывод средств осуществлялся с помощью VPN и онлайн-банкинга.

Организация действовала по принципу четкой иерархии. Так называемые "воркеры" непосредственно коммуницировали с жертвами, а "вбиверы" занимались обработкой полученных реквизитов и переводом денег на подконтрольные счета. В некоторых случаях, если продавец подозревал обман, "воркерам" оказывали техническую поддержку более опытные участники группировки. Также использовались фишинговые сообщения якобы от банков для сбора конфиденциальных данных.

В общей сложности, мошенники успели завладеть деньгами 19 граждан Чехии на сумму около 1,5 миллиона гривен. Еще в шести случаях им не удалось довести аферу до конца. Обвиняемым инкриминируют ряд статей Уголовного кодекса Украины, в частности ст. 255 (создание преступной организации), ст. 190 (мошенничество) и ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем). Если их вину докажут в суде, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве прекратили работу мошеннических колл-центров: проведено 15 обысков.