13:39  10 липня
Стрілянина в центрі Сум: поранено чоловіка, нападника розшукують
10:19  10 липня
Російський удар у Києві забрав життя 22-річної поліцейської
06:40  10 липня
На Прикарпатті безпілотник виявив посеред озера тіло людини
UA | RU
UA | RU
10 липня 2025, 18:27

На Харківщині викрили цілий цех з "підакцизними підробками"

10 липня 2025, 18:27
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Харківщині правоохоронці викрили масштабне виробництво підроблених марок. Це марки для алкогольних напоїв

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили на Харківщині масштабне виробництво підроблених акцизних марок для алкоголю. Йдеться про понад 2,5 мільйона фальсифікованих марок акцизного податку з голографічними захисними елементами, які за зовнішніми ознаками схожі на офіційні та мають високий ступінь захисту.

Трьох осіб затримали. Серед них є двоє іноземців. Також правоохоронці вилучили промислове обладнання, сировину, готову продукцію та інші докази, що підтверджують факти незаконного виготовлення підакцизної продукції.

"Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників протизаконної схеми, її замовників і каналів розповсюдження підробленої продукції", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік та дружина налагодили незаконний збут сигарет та алкоголю. Товар був з підробними марками акцизного податку. Готові "товари" вони продавали через месенджер у Viber, де регулярно розміщували інформацію про асортимент продукції та її вартість. Замовлення надсилали поштою по всій Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура підробка Харківська область
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
В Одесі дівчина визвала таксі, щоб відвезти хлопця в ТЦК
10 липня 2025, 18:51
На Дніпропетровщині чоловік вбив сусіда ударом ножа на сходах багатоповерхівки
10 липня 2025, 18:23
"Бонусна" система на фронті: українські військові обмінуватимуть бали на дрони - як отримати ці бали
10 липня 2025, 17:59
Синоптик розповіла, де завтра в Україні буде багато опадів, а де буде спека до +38
10 липня 2025, 17:59
Шкільні укриття нового типу: в Україні розробили сталеві "Цитаделі" для захисту дітей
10 липня 2025, 17:53
В Україні зупинилось єдине підприємство з видобутку графіту
10 липня 2025, 17:33
На Закарпатті затримали зловмисників, які за 8000 доларів мали переправити за кордон військовозобов’язаного чоловіка
10 липня 2025, 17:18
Знав про загрозу, але нічого не зробив: у Києві оголосили про підозру чиновнику через підтоплення станцій метро
10 липня 2025, 16:56
Велика Британія виділяє Україні $3,4 млрд кредиту та передасть 5000 зенітних ракет
10 липня 2025, 16:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »