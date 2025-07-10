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На Харківщині правоохоронці викрили масштабне виробництво підроблених марок. Це марки для алкогольних напоїв

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили на Харківщині масштабне виробництво підроблених акцизних марок для алкоголю. Йдеться про понад 2,5 мільйона фальсифікованих марок акцизного податку з голографічними захисними елементами, які за зовнішніми ознаками схожі на офіційні та мають високий ступінь захисту.

Трьох осіб затримали. Серед них є двоє іноземців. Також правоохоронці вилучили промислове обладнання, сировину, готову продукцію та інші докази, що підтверджують факти незаконного виготовлення підакцизної продукції.

"Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників протизаконної схеми, її замовників і каналів розповсюдження підробленої продукції", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік та дружина налагодили незаконний збут сигарет та алкоголю. Товар був з підробними марками акцизного податку. Готові "товари" вони продавали через месенджер у Viber, де регулярно розміщували інформацію про асортимент продукції та її вартість. Замовлення надсилали поштою по всій Україні.