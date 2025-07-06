Взрыв в Киеве: Кличко сообщил, что произошло

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Днем в Деснянском районе Киева неподалеку от ТЭЦ-6 раздался взрыв. На месте возник пожар

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По имеющимся данным, никто не пострадал.

"Взрыв, о котором пишут в настоящее время Telegram-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ", — сообщил мэр.

В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия.