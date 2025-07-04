Масштабна пожежа на Тернопільщині: горіла хлібопекарня

фото: ДСНС України у Тернопільській області

Пожежа сталася 2 липня у місті Бучач Чортківського району. Вогнеборцям вдалося врятувати будівлю від нищівного вогню

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Тернопільській області, передає RegioNews.

Виявилося, що масштабна пожежа виникла у приміщені хлібопекарні місцевого підприємства на вулиці Галицькій близько 16:25.

Вогонь швидко охопив дах будівлі на площі 400 квадратних метрів. Пожежу ліквідували майже 30 надзвичайників.

"Рятувальникам вдалося оперативно врятувати будівлю хлібопекарні від повного знищення, а також захистити від вогню дві сусідні споруди", – повідомили в ДСНС.

Наразі фахівці встановлюють причини займання.