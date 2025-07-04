Масштабна пожежа на Тернопільщині: горіла хлібопекарня
Пожежа сталася 2 липня у місті Бучач Чортківського району. Вогнеборцям вдалося врятувати будівлю від нищівного вогню
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Тернопільській області, передає RegioNews.
Виявилося, що масштабна пожежа виникла у приміщені хлібопекарні місцевого підприємства на вулиці Галицькій близько 16:25.
Вогонь швидко охопив дах будівлі на площі 400 квадратних метрів. Пожежу ліквідували майже 30 надзвичайників.
"Рятувальникам вдалося оперативно врятувати будівлю хлібопекарні від повного знищення, а також захистити від вогню дві сусідні споруди", – повідомили в ДСНС.
Наразі фахівці встановлюють причини займання.
Нагадаємо, раніше в селі Любарці, що на Київщині, загорілася приватна пекарня.
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