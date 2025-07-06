Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист на большой скорости влетел в BMW

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Смертельная авария произошла сегодня, 6 июля, на Кольцевой дороге. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП, пассажира госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

По данным следствия, около 11:00 водитель байка на большой скорости въехал в двигавшийся впереди BMW.

"От удара мотоцикл отбросило на отбойник, 21-летний водитель погиб на месте происшествия, а его пассажир, 2001 года рождения, с телесными повреждениями госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.