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Через аварію з вантажівкою рух трасою Київ - Одеса ускладнений, патрульні організували об’їзд по зустрічній смузі

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали,передає RegioNews.

Аварія за участю вантажівки сталася 4 липня на 137-му кілометрі автотраси Київ - Одеса, неподалік від населеного пункту Юрківка. За попередніми даними, великоваговий транспорт перекинувся просто на проїжджу частину.

Унаслідок інциденту рух у напрямку Одеси суттєво ускладнено. Повністю перекрито дві смуги автодороги, що призвело до утворення заторів. Транспортні засоби змушені об’їжджати місце події по зустрічній смузі, яка веде в бік Києва.

На місці події працюють патрульні та рятувальники. Вони забезпечують безпеку дорожнього руху, а також з’ясовують усі обставини аварії. Причини перекидання вантажівки наразі не уточнені.

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