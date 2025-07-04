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04 липня 2025, 18:45

Нерухомість на мільйони: розслідування про віцепрем’єрів Кулебу і Стефанішину

04 липня 2025, 18:45
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фото: з відкритих джерел
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Журналісти виявили розбіжності між офіційними доходами та вартістю нерухомості віцепрем’єра Кулеби у центрі Києва

Про це повідомляють журналісти "BIHUS Info" на YouTube-каналі, передає Regionews.

Так, журналісти звернули увагу на різке зростання матеріального стану Кулеби за останні кілька років, що співпало з його стрімким кар’єрним злетом у владі. Віцепрем’єр послідовно займав керівні посади в Київській міській та обласній адміністрації, офісі президента, а з вересня 2024 року поєднує посади міністра розвитку громад та територій з посадою віцепрем’єра. Основною сферою відповідальності Кулеби є відбудова зруйнованих війною територій за кошти державного бюджету та західних партнерів. Водночас журналісти підкреслюють системні проблеми з корупцією і непрозорістю цього процесу, зокрема участь підрядників із сумнівною репутацією.

За оцінками журналістів-розслідувачів, нерухомість Кулеби по вулиці Золотоустівській у центрі Києва (квартири у Шевченківському районі бізнес-класу) та паркомісця коштують суми, які суттєво перевищують задекларовані ним доходи за п’ять років.

Орієнтовні ціни на квартири у Шевченківському районі Києва, на вулиці Золотоустівська - новобудови, здані в експлуатацію нещодавно.

  • 1-к квартира без ремонту - приблизна вартість близько 5 мільйонів гривень;
  • 2-к квартира з ремонтом - вартість понад 6 мільйонів гривень;
  • 3к -квартира після будівельників - близько 8 мільйонів гривень.

Паркомісця в цьому житловому комплексі:

  • Вартість одного паркомісця коливається від 20 до 30 тисяч доларів США.

Загальна вартість паркомісць разом з квартирою з ремонтом може сягати 8–8,5 мільйонів гривень.

3-кімнатну квартиру з ремонтом разом з паркомісцем можна придбати приблизно за 8,5 млн грн і саме такий набір з'явився в найсвіжішій електронній декларації Олексія Кулеби. Але є ньюанс, за останній рік посадовець з дружиною заробив близько 7 млн. грн - це було пораховано абсолютно всі доходи.

Загальний офіційний дохід Кулеби та його дружини за цей період не дотягує навіть до вартості однієї з квартир. Це викликає питання про походження коштів на таке майно.

Розслідування також висвітлює систему охоронних послуг, які віцепрем’єри використовують для контролю за своїм житлом і бізнесом. Зокрема, це цілодобове відеоспостереження, контроль за персоналом і захист від можливих технічних засобів прослуховування.

Хоча у фокусі розслідування головним чином Кулеба, журналісти зазначають, що такі практики властиві і іншим топпосадовцям, у тому числі віцепрем’єрці Юлії Стефанішиній.

Загалом, матеріали Bihus Info піднімають серйозні питання про прозорість майнових декларацій та відповідність способу життя топпосадовців офіційним доходам, особливо на тлі війни та значних міжнародних фінансів, що спрямовуються на відновлення країни.

Раніше повідомлялося, розслідування Bihus.info: у команді Тимура Ткаченка – фігурант справи НАБУ.

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Київ розслідування Декларація Нерухомість Кулеба Олексій Володимирович житло елітна іномарка
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