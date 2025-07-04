У Києві правоохоронці ліквідували 2 нелегальні онлайн казино

фото: Бюро економічної безпеки

У столиці правоохоронці ліквідувало два нелегальні онлайн казино. Організаторам повідомлено про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

"У м. Києві викрили та припинили незаконну діяльність підпільних онлайн казино у Голосіївському та Деснянському районах столиці", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що жителі столиці організували роботу двох незаконних гральних закладів без ліцензій. Під час обшуків було вилучено компʼютерну техніку.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 170 000 грн до 850 000 грн.

Нагадаємо, восени на Київщині викрили три незаконні гральні заклади.