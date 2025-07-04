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04 липня 2025, 16:50

Над Києвом збито кілька безпілотників "Гербер" із CRPA антеною та камерами: роз'яснення від експерта

04 липня 2025, 16:50
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фото: Facebook / Сергій Флеш
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Над Києвом збили безпілотники "Гербер" із особливим обладнанням, що вказує на можливу наявність радіо ретранслятора поблизу

Про це повідомив експерт зі зв’язку Сергій "Флеш" у своєму дописі у Facebook, передає RegioNews.

Над Києвом збили кілька безпілотників "Гербер" із особливим обладнанням, які могли здійснювати ретрансляцію відео на значні відстані.

За словами спеціаліста, збиті дрони відрізнялися від звичайних тим, що були оснащені камерами на підвісі, CRPA антеною та, що найважливіше, радіо модемом. Ця комбінація дає змогу вести розвідку в прифронтових зонах, але поява таких безпілотників у Києві має особливе значення.

"Гербера в Києві означає наявність десь поруч радіо ретранслятора", — пояснює Флеш.

Він додає, що передача відео безпосередньо на відстань у 300 км до Росії чи навіть 100 км до Білорусі на цьому частотному діапазоні є малоймовірною. Замість цього можливе створення мережі MESH - ланцюжка ретрансляторів, який міг би передавати сигнал далі, але цей процес є дуже ризикованим та технічно складним.

ГерберГерберГербер

Експерт звернувся до профільних структур із проханням взяти ситуацію під контроль, підкресливши важливість уважного ставлення до появи таких технологічних загроз.

Раніше повідомлялося, захисники Сумщини приземлили російські "Гербери".

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