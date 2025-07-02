13:37  02 июля
На Волыни авто слетело в кювет и опрокинулось: водитель погиб
11:32  02 июля
В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко
10:22  02 июля
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 16:09

Предпринимателя из Киевщины разоблачили в организации схемы контрабанды древесины в ЕС

02 июля 2025, 16:09
Читайте також українською мовою
фото: Бюро экономической безопасности
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю, пытавшемуся незаконно экспортировать лесоматериалы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что предприниматель, специализирующийся на лесопильном и строгальном производстве, во время таможенного оформления экспорта сосновых оцилиндрованных палисад подал работникам таможенного поста документы, содержащие заведомо ложные сведения.

"Детективы БЭБ задокументировали факт незаконного вывоза лесопродукции и провели обыск транспортного средства, направлявшегося к государственной границе. В результате изъято 35 м³ древесины", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант уголовного производства сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, жительница Киева под видом чая занималась контрабандой каннабиса из Таиланда.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область БЭБ контрабанда древесина
В Киеве разоблачили фальшивомонетчиков, печатавших доллары и гривны
01 июля 2025, 15:12
В Киеве чиновники Киевпасстранса присвоили 5 млн грн, выделенных на закупку шин
27 июня 2025, 12:59
В Киевской области будут судить священнослужителей УПЦ, которые подпольно изготовляли и продавали вино
27 июня 2025, 12:16
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
В Буче произошел пожар из-за взрыва аккумулятора: пострадали две женщины - 18 и 33 года
02 июля 2025, 16:45
В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие
02 июля 2025, 16:25
За подозреваемого в коррупции вице-премьера Чернышева внесли 120 млн грн залога
02 июля 2025, 16:18
Продавали бронь: в Одесской области разоблачили командование батальона на хищении почти 100 млн гривен
02 июля 2025, 16:00
В Bolt отреагировали на избиение водителем певицы Тони Матвиенко: что решили в компании
02 июля 2025, 15:55
Зеленский лишил гражданства предстоятеля УПЦ МП Онуфрия
02 июля 2025, 15:52
5000 долларов за побег в Словакию: в Закарпатье разоблачили очередную попытку незаконного пересечения границы
02 июля 2025, 15:29
В Харькове разоблачили агента ФСБ: злоумышленник готовил взрывы возле госучреждений
02 июля 2025, 15:08
Задержаны 18 участников преступной группы в Купянске за пытки и похищения украинцев
02 июля 2025, 15:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »