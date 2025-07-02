Предпринимателя из Киевщины разоблачили в организации схемы контрабанды древесины в ЕС

фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что предприниматель, специализирующийся на лесопильном и строгальном производстве, во время таможенного оформления экспорта сосновых оцилиндрованных палисад подал работникам таможенного поста документы, содержащие заведомо ложные сведения.

"Детективы БЭБ задокументировали факт незаконного вывоза лесопродукции и провели обыск транспортного средства, направлявшегося к государственной границе. В результате изъято 35 м³ древесины", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант уголовного производства сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, жительница Киева под видом чая занималась контрабандой каннабиса из Таиланда.