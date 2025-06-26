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26 июня 2025, 10:07

СБУ и Нацполиция проводят проверки в центре Киева: что нужно знать

26 июня 2025, 10:07
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией и другими подразделениями Сил обороны проводят плановые отработки безопасности на территории Шевченковского района столицы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что главной целью мер является проверка антитеррористической и контрдиверсионной защиты мест массового пребывания людей.

Во время отработок правоохранители:

  • осматривают территории и отдельные здания, в том числе квартиры, офисы, многоквартирные жилые дома и заведения общественного обслуживания, для выявления запрещенных предметов;
  • проверяют граждан, которые находятся в соответствующих местах;
  • изучают состояние антитеррористической защиты местных построек.

Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения.

Возможны временные ограничения прохода и проезда по улицам города, а также проверка документов и осмотр автотранспорта.

СБУ призывает граждан с пониманием относиться к возможным неудобствам и сотрудничать с правоохранителями. Следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 19-летнюю агентку РФ, которая 20 июня этого года совершила теракт против защитников Харькова.

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СБУ Киев безопасность авто Нацполиция меры безопасности проверка документов скопление людей
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