Массированный удар по Киеву: из-под завалов 9-этажки получили еще два тела
В Киеве возросло количество жертв в результате российского удара. Спасатели продолжают поисковые работы
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В столице продолжаются поисково-спасательные работы после массового российского удара. Спасатели получили еще два тела погибших. Таким образом, в результате удара россиян по 9-этажке погибли 23 человека.
Всего по столице в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек. Еще 134 человека получили ранения.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, ранее в ООН назвали удар россиян по Киеву в ночь на 17 июня одной из самых смертоносных атак за последний год. Это четвертый случай за этот месяц, когда в одну ночь российские вооруженные силы применили более 400 боеприпасов. К примеру, в течение июня прошлого месяца россияне применили 544 боеприпаса дальнего радиуса действия.