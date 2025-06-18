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18 июня 2025, 15:35

Массированный удар по Киеву: из-под завалов 9-этажки получили еще два тела

18 июня 2025, 15:35
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Фото: ГСЧС
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В Киеве возросло количество жертв в результате российского удара. Спасатели продолжают поисковые работы

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В столице продолжаются поисково-спасательные работы после массового российского удара. Спасатели получили еще два тела погибших. Таким образом, в результате удара россиян по 9-этажке погибли 23 человека.

Всего по столице в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек. Еще 134 человека получили ранения.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Напомним, ранее в ООН назвали удар россиян по Киеву в ночь на 17 июня одной из самых смертоносных атак за последний год. Это четвертый случай за этот месяц, когда в одну ночь российские вооруженные силы применили более 400 боеприпасов. К примеру, в течение июня прошлого месяца россияне применили 544 боеприпаса дальнего радиуса действия.

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