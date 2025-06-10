В Киеве в озере Алмазном обнаружили тело утопленника
Трагический случай произошел 8 июня на озере Алмазном в Деснянском районе столицы. Спасатели достали тело погибшего из водоема
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киеве.
О событии спасателей проинформировали граждане, отдыхавшие неподалеку от места трагедии. В семи метрах от берега в воде чрезвычайники обнаружили тело мужчины.
"Погибший был передан правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве женщина упала с Пешеходного моста и утонула в Днепре.
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