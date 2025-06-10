В Киеве в озере Алмазном обнаружили тело утопленника

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Трагический случай произошел 8 июня на озере Алмазном в Деснянском районе столицы. Спасатели достали тело погибшего из водоема

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киеве.

О событии спасателей проинформировали граждане, отдыхавшие неподалеку от места трагедии. В семи метрах от берега в воде чрезвычайники обнаружили тело мужчины.

"Погибший был передан правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве женщина упала с Пешеходного моста и утонула в Днепре.