На Оболони построят новый храм, который будет выглядеть современно и нестандартно наполнен.

Об этом пишет местный Телеграмм-канал, передает RegioNews.

Церковь будет построена в форме креста, но будет иметь современный архитектурный стиль с панорамными окнами и прозрачными фасадами. Особенностью станет прозрачный крест, который будет пересекать центральный купол и делать простор светлым днем, ведь здание будет использовать максимум естественного освещения.

Проект подразумевает многофункциональность. Внутри храма обустроят:

укрытие для безопасности людей,

кофейню для общения и отдыха,

а также детскую комнату для самых маленьких посетителей.

В храме планируют создать зал для проведения разнообразных мероприятий, чтобы здание стало не только духовным центром, но и местом встреч и общины.

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Строительство этого пространства предполагает сочетание традиционной сакральной функции с актуальными потребностями общества. Такое сочетание храма, кофейни и общественного пространства - создать открытую атмосферу для жителей района и посетителей.

Церковь планируют построить на пересечении Иорданской улицы и Оболонской набережной. Место выбрали не случайно – здесь часто отдыхают жители столицы.

Ожидается, что новое пространство станет популярным среди общества и внесет свой вклад в развитие микрорайона.

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