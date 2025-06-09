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На Оболони построят новый храм, который будет выглядеть современно и нестандартно наполнен.
Об этом пишет местный Телеграмм-канал, передает RegioNews.
Церковь будет построена в форме креста, но будет иметь современный архитектурный стиль с панорамными окнами и прозрачными фасадами. Особенностью станет прозрачный крест, который будет пересекать центральный купол и делать простор светлым днем, ведь здание будет использовать максимум естественного освещения.
Проект подразумевает многофункциональность. Внутри храма обустроят:
- укрытие для безопасности людей,
- кофейню для общения и отдыха,
- а также детскую комнату для самых маленьких посетителей.
В храме планируют создать зал для проведения разнообразных мероприятий, чтобы здание стало не только духовным центром, но и местом встреч и общины.
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Строительство этого пространства предполагает сочетание традиционной сакральной функции с актуальными потребностями общества. Такое сочетание храма, кофейни и общественного пространства - создать открытую атмосферу для жителей района и посетителей.
Церковь планируют построить на пересечении Иорданской улицы и Оболонской набережной. Место выбрали не случайно – здесь часто отдыхают жители столицы.
Ожидается, что новое пространство станет популярным среди общества и внесет свой вклад в развитие микрорайона.
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