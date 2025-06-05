Попытка самоубийства в центре Киева: мужчина пытался прыгнуть с моста
В четверг, 5 июня, на Пешеходном мосту через Днепр патрульные предотвратили попытку самоубийства. Они заметили мужчину, который вылез на перила и готовился прыгнуть вниз
Об этом сообщили в "Муниципальной охране", передает RegioNews.
Благодаря оперативным и слаженным действиям охранников мужчину удалось снять с перил.
Во время задержания он вел себя агрессивно, кричал, ругался и пытался скрыться. Поэтому к нему пришлось применить стяжки.
По предварительной информации, мужчина приехал на мост покинувшим рядом велосипедом.
На место вызвали медиков и полицию. Правоохранители устанавливают личность мужчины и мотивы его поступка.
Напомним, во Львовской области женщина пыталась прыгнуть с мост. Ее спасли правоохранители.
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