У Києві директорку приватного дитсадка, де дитина впала зі сходів, викрили на підробці документів

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До суду направлений обвинувальний акт щодо директорки приватного дитячого садка у Києві у пособництві в підробці документів, а також у використанні підроблених документів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Встановлено, що керівниця одного з приватних дитячих садків у Деснянському районі Києва та його вихователі не проходили обов`язковий профілактичний медогляд. Натомість у 2024 року через інтернет обвинувачена замовила для себе та п’ятьох вихователів очолюваного нею дитсадку підроблені медичні книжки.

Надалі директорка зареєструвала куплені медкнижки в журналі реєстрації особистих медкнижок та поклала їх до особових справ вихователів.

Працівники, які не пройшли обов’язковий медичний огляд, мали б бути відсторонені від роботи, натомість директорка, замість зробити це, навпаки, допомогла підлеглим з використанням підроблених документів.

Вказані факти встановили після того, як у цьому дитячому садку у грудні 2024 року, через проявлену недбалість вихователя, дворічний хлопчик впав зі сходів та отримав тяжкі травми.

За результатами розслідування цього інциденту одній з виховательок оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 КК України).

Як згодом встановили правоохоронці, ця вихователька також не проходила обов’язковий медичний огляд, з її особової справи вилучили підроблену медкнижку.

Нагадаємо, внаслідок падіння хлопчик отримав черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом тімʼяної кістки