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28 травня 2025, 23:10

У Києві таксист висадив пасажирів з авто через манікюр у хлопця

28 травня 2025, 23:10
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Ілюстративне фото
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У Києві таксист вирішив висадити пасажирів з авто. Причиною виявилось те, що в одного з хлопців був манікюр

Про це повідомив Олег Максим'як, передає RegioNews.

У Києві стався конфлікт між таксистом та пасажирами. Одним з них був Олег Максим'як, помічник народної депутатки Марії Мезенцевої. За його словами, таксист відмовився везти його та його друзів через те, що в нього був яскравий манікюр.

"Щойно водій таксі відмовився везти нас з друзями через мій манікюр та почав розпитувати мене про сексуальну орієнтацію, після чого попросив нас вийти з авто", - каже Олег.

Він також додав, що служба таксі відреагувала оперативно і надала іншу машину. При цьому він сподівається, що водія-гомофоба буде відсторонено.

Слід зазначити, що Олег Максим'як відомий активною громадянською позицією та є прихильником принципів рівності. Він також бере участь у заходах, які присвячені впровадженню принципів рівності й різноманіття в українському суспільстві.

Нагадаємо, раніше в Тернополі засудили таксиста, який намагався зґвалтувати неповнолітню пасажирку. Дівчина їхала додому від друзів. В якийсь момент водій заблокував двері, почав її цілувати та торкатися. Її врятував лише дзвінок матері, яка хвилювалась та подзвонила доньці. Дівчина розповіла про інцидент родичам, і вже скоро таксиста затримали правоохоронці.

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