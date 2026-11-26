Фото: поліція

Поліція Києва розшукує водія, який збив 60-річну жінку в Деснянському районі столиці та залишив місце ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

ДТП сталася 24 листопада близько 16:50 на перехресті вулиць Кубанської України та Василя Іваниси.

Водій здійснив наїзд на місцеву мешканку та продовжив рух, не зупинившись. Постраждалу з переломами та іншими травмами госпіталізували.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці просять очевидців аварії та громадян, які мають відеозаписи моменту ДТП, звернутися за номерами телефонів: 063-633-96-71, 096-199-69-88 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, раніше у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку повідомили про підозру.