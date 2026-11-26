Фото: Прокуратура України

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили групу осіб, які вирощували коноплі та займалися збутом канабісу. Серед семи підозрюваних – інспектор однієї з виправних колоній Дніпра

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, на початку 2026 року учасники групи облаштували три приховані плантації конопель у Криворізькому та Кам’янському районах. Рослини вирощували серед сільськогосподарських культур, густої рослинності та в лісосмугах.

Фігуранти самостійно доглядали за коноплями, збирали врожай, висушували рослинну сировину та виготовляли канабіс. Готову продукцію збували через мережу знайомих оптовими й роздрібними партіями на території області.

Під час 44 обшуків правоохоронці вилучили:

понад 82 кг канабісу;

860 рослин конопель;

п'ять одиниць вогнепальної зброї;

24 тисячі євро;

транспортні засоби;

обладнання для вирощування та фасування наркотиків.

За попередніми підрахунками, від продажу вилученої наркотичної продукції учасники групи могли отримати майже 50 млн грн.

Сімом фігурантам повідомили про підозру в незаконному вирощуванні конопель та збуті наркотичних засобів.

Трьох підозрюваних суд узяв під варту з можливістю внесення застави від 2 до 4 млн грн кожному. Щодо ще чотирьох осіб питання про обрання запобіжних заходів вирішується.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці викрили 45-річного чоловіка, який облаштував у приватному будинку теплицю для вирощування конопель. Готовий канабіс він продавав клієнтам. Вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного ринку" перевищує 2,5 млн грн.