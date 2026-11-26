Три плантації конопель і понад 82 кг канабісу: на Дніпропетровщині викрили наркогрупу
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили групу осіб, які вирощували коноплі та займалися збутом канабісу. Серед семи підозрюваних – інспектор однієї з виправних колоній Дніпра
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, на початку 2026 року учасники групи облаштували три приховані плантації конопель у Криворізькому та Кам’янському районах. Рослини вирощували серед сільськогосподарських культур, густої рослинності та в лісосмугах.
Фігуранти самостійно доглядали за коноплями, збирали врожай, висушували рослинну сировину та виготовляли канабіс. Готову продукцію збували через мережу знайомих оптовими й роздрібними партіями на території області.
Під час 44 обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 82 кг канабісу;
- 860 рослин конопель;
- п'ять одиниць вогнепальної зброї;
- 24 тисячі євро;
- транспортні засоби;
- обладнання для вирощування та фасування наркотиків.
За попередніми підрахунками, від продажу вилученої наркотичної продукції учасники групи могли отримати майже 50 млн грн.
Сімом фігурантам повідомили про підозру в незаконному вирощуванні конопель та збуті наркотичних засобів.
Трьох підозрюваних суд узяв під варту з можливістю внесення застави від 2 до 4 млн грн кожному. Щодо ще чотирьох осіб питання про обрання запобіжних заходів вирішується.
Нагадаємо, в Києві правоохоронці викрили 45-річного чоловіка, який облаштував у приватному будинку теплицю для вирощування конопель. Готовий канабіс він продавав клієнтам. Вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного ринку" перевищує 2,5 млн грн.